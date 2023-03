Seis membros da milícia Oath Keepers são condenados por invasão do Capitólio (imprensa)

Seis membros da milícia de extrema direita Oath Keepers foram condenados, nesta segunda-feira (20), por acusações vinculadas à invasão violenta do Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump, reportou a imprensa local.

No terceiro julgamento concentrado no grupo Oath Keepers (Guardiões do Juramento), considerados fundamentais no planejamento e na execução desta insurreição violenta, quatro integrantes foram considerados culpados de conspiração para interromper a sessão de certificação presidencial na sede do Congresso, em Washington, o que lhes renderia sentenças de 20 anos de prisão. Outros dois membros foram sentenciados por crimes menores, noticiou a emissora CBS News juntamente com outros veículos de imprensa.

