Rebeldes e governo no Iêmen chegam a acordo para trocar prisioneiros

Os rebeldes houthis do Iêmen e o governo reconhecido internacionalmente chegaram a um acordo para trocar prisioneiros durante suas negociações em Genebra, informaram os rebeldes nesta segunda-feira (20), de acordo com seu canal de televisão Al Masirah TV.

"Foi alcançado um acordo para implementar uma troca" com a qual um total de 880 pessoas serão libertadas, disse Abdul Qader al Murtada, representante dos houthis nas negociações em Genebra, citado pelo canal deste grupo insurgente apoiado pelo Irã.

O acordo prevê a libertação de 181 pessoas detidas em prisões rebeldes - incluindo cidadãos sauditas e sudaneses - e 706 rebeldes, segundo a mesma fonte.

"A troca ocorrerá em três semanas", acrescentou.

A sede das Nações Unidas em Genebra realiza desde 11 de março a sétima rodada de negociações entre representantes do governo iemenita e rebeldes houthis para aplicar um acordo de troca de prisioneiros selado há cinco anos na Suécia.

Naquele momento, ambas as partes concordaram em "libertar todos os presos, detidos, desaparecidos, detidos arbitrariamente e vítimas de desaparecimento forçado e pessoas em prisão domiciliar" no contexto do conflito no Iêmen, que eclodiu em 2014.

As negociações ocorrem em um momento de aproximação entre a Arábia Saudita, que apoia o governo contra os houthis, e o Irã, que apoia os rebeldes.

A guerra no Iêmen deixou centenas de milhares de mortos e provocou deslocamentos em massa e uma das mais graves crises humanitárias do mundo.

