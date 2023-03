Rashford desfalcará Inglaterra contra Itália e Ucrânia nas Eliminatórias da Euro

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, irá desfalcar a seleção da Inglaterra no início das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, nos jogos contra Itália e Ucrânia, após sofrer uma pancada no domingo, na vitória dos 'Red Devils' por 3 a 1 sobre o Fulham, pelas quartas de final da FA Cup.

O goleiro do Newcastle Nick Pope e o meia Mason Mount também foram retirados da lista anunciada na semana passada pelo técnico Gareth Southgate por lesão.

O goleiro do Tottenham Fraser Forster foi o único jogador chamado para substituir os lesionados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rashford, de 25 anos, vive a melhor temporada de sua carreira, com 27 gols, 19 deles após a Copa do Mundo de 2022, onde balançou as redes três vezes em cinco jogos.

A Inglaterra começa as Eliminatórias para a Euro na quinta-feira contra a 'Azzurra' no estádio Diego Maradona, em Nápoles.

kca/jw/pm/cb

Tags