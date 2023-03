Mancini avisa que Itália jogará por Vialli: "Como se estivesse conosco"

A Itália, atual campeã europeia, começará as Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 na próxima quinta-feira contra a Inglaterra rendendo uma homenagem a Gianluca Vialli, falecido no início de janeiro, afirmou nesta segunda-feira o técnico Roberto Mancini.

Ex-companheiro de Mancini na Sampdoria e depois membro da comissão técnica da 'Azzurra' campeã da Euro em julho de 2021, Vialli faleceu no dia 6 de janeiro, aos 58 anos, devido a um câncer no pâncreas.

"Conversei com os jogadores, para nós será importante lembrar dele, é como se estivesse conosco", ressaltou o técnico italiano no primeiro dia de concentração da equipe.

"Ele tinha sua importância e não é fácil para nós. Devemos tentar jogar bem também por ele", acrescentou Mancini, campeão italiano ao lado de Vialli com a Sampdoria em 1991.

O jogo contra a Inglaterra será o primeiro da Itália desde a morte do ex-atacante, que era chefe de delegação da seleção desde 2019.

Os jogadores usarão uma camisa especial com uma mensagem a Vialli e, além disso, "um jogo de luzes" fará homenagem antes do duelo no estádio Diego Maradona de Nápoles, informou a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2022, também jogará contra Malta no próximo domingo, em um Grupo C que também conta com Ucrânia e Macedônia do Norte.

