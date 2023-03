FIA quer "esclarecer" seu regulamento após confusão com Alonso na Arábia Saudita

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) quer "esclarecer" seu regulamento antes do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, programado para o dia 2 de abril, depois do ocorrido no último domingo na Arábia Saudita com o espanhol Fernando Alonso, que teve seu terceiro lugar retirado ao final da corrida e devolvido horas depois.

Alonso, que largou na segunda posição, recebeu uma primeira punição de cinco segundos por não ter posicionado seu carro corretamente no grid.

Ele cumpriu a penalização em sua primeira parada nos boxes, mas os comissários de prova consideraram que um mecânico da Aston Martin tocou no carro antes do tempo de cinco segundos.

O veterano piloto espanhol, de 41 anos, recebeu por isso uma punição de 10 segundos, que o colocava na quarta posição, apesar de ter chegado em terceiro.

Mas a Aston Martin provou com documentos que outras equipes já tinham procedido da mesma forma anteriormente e não foram punidas.

O regulamento estipula que, durante a penalização, "não é permitido trabalhar no carro", sem especificar o que exatamente se entende por essa expressão.

Após estudarem o caso, os comissários da FIA devolveram a Alonso o terceiro lugar, atrás das Red Bull do mexicano Sergio Pérez, vencedor da corrida, e do holandês Max Verstappen.

"Esta questão será abordada na próxima reunião do Comitê Consultivo Esportivo, marcada para quinta-feira, 23 de março", informou um porta-voz da FIA, responsável pelo regulamento da Fórmula 1.

"Um esclarecimento será publicado antes do Grande Prêmio da Austrália", acrescentou o porta-voz.

