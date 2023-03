Estado indiano prorroga suspensão da internet em busca de separatista sikh

Autoridades indianas prorrogaram nesta segunda-feira a suspensão do serviço de internet móvel em um estado de 30 milhões de habitantes, enquanto a polícia procurava um pregador radical sikh.

A interrupção ocorreu depois que seguidores do pregador Amritpal Singh, 30, foram filmados cometendo atos de vandalismo no consulado indiano em San Francisco. Um distúrbio semelhante ocorreu em Londres.

Autoridades do estado de Punjab iniciaram no último sábado uma grande busca por Singh, que ganhou destaque nos últimos meses por exigir a criação do Khalistan, uma pátria Sikh separada. A polícia informou hoje que havia prendido 114 pessoas.

Imposta originalmente até o meio-dia local de hoje, a suspensão da internet foi prorrogada por 24 horas. Vídeos publicados na internet cuja autenticidade foi checada pela AFP mostram homens quebrando portas e janelas do consulado de San Francisco, após derrubarem barricadas em frente à sede.

A frase "Free Amritpal" foi pintada no prédio enquanto dezenas de manifestantes se concentravam em seu exterior. Segundo a imprensa indiana, o vandalismo ocorreu na noite de ontem.

A Índia protestou junto ao Departamento de Estado e à embaixada dos Estados Unidos em Nova Délhi por não proteger o consulado. O Departamento de Estado condenou "o vandalismo do fim de semana" e afirmou que está "comprometido com a segurança e o bem-estar nessas instalações e dos diplomatas que ali trabalham".

Punjab, cuja população é 58% sikh e 39% hindu, foi abalado por um movimento separatista violento que aspirava a criar o Khalistan entre o fim dos anos 1980 e o começo dos anos 1990, com milhares de mortos. Singh e seus seguidores, armados com espadas, facas e revólveres, invadiram no mês passado uma delegacia, após a prisão de uma pessoa associada ao pregador acusada de assalto e tentativa de sequestro.

Autoridades indianas costumam suspender o serviço de internet móvel, principalmente na conturbada região da Caxemira.

