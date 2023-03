China denuncia 'padrões duplos' do TPI após ordem de prisão contra Putin

A China pediu nesta segunda-feira (20) ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que evite o que chamou de "padrões duplos" e respeite a imunidade dos chefes de Estado, depois que o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por acusações de crimes de guerra.

O tribunal deveria "manter uma postura objetiva e imparcial e respeitar a imunidade de jurisdição dos chefes de Estado com base no direito internacional", declarou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin. Ela também pediu ao TPI que "evite a politização e os padrões duplos".

O presidente russo foi acusado pelo TPI, que tem sede em Haia (Holanda), de crimes de guerra pela "deportação ilegal" de menores de idade em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia, no âmbito do conflito entre Moscou e Kiev.

A reação chinesa foi divulgada algumas horas antes do início da visita oficial do presidente Xi Jinping à Rússia, a primeira em quase quatro anos, durante a qual ele se reunirá com Putin.

Ao ser questionado se Xi se reuniria com o presidente russo apesar da ordem de prisão, o porta-voz respondeu que "as duas partes (...) vão praticar um verdadeiro multilateralismo, promover a democracia das relações internacionais e construir um mundo multipolar".

"A China prosseguirá com sua posição objetiva e justa na crise ucraniana e terá um papel construtivo para estimular negociações de paz", acrescentou.

