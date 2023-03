Após saída de Pezzolano, Cruzeiro anuncia português Pepa como novo técnico

O português Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, mais conhecido como Pepa, foi anunciado nesta segunda-feira como novo técnico do Cruzeiro, após a saída do uruguaio Paulo Pezzolano.

"O técnico português assina contrato válido até o fim deste ano", informou o clube em um comunicado.

Pepa, de 42 anos, assume a equipe a pouco menos de um mês do início do Campeonato Brasileiro, após a 'Raposa' passar três temporadas disputando a Série B.

O português, que teve uma curta carreira como jogador por conta das lesões, dirigiu apenas clubes modestos em Portugal, como Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, e até janeiro deste ano estava no Al-Tai, da Arábia Saudita.

Pepa chega para substituir Paulo Pezzolano, que entregou o cargo no domingo, após a eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro pelo América.

O uruguaio, que levou o time à conquista da Série B no ano passado, afirmou que sua saída após o Estadual já estava decidida com a diretoria desde dezembro.

Além de alegar razões familiares, Pezzolano, de 39 anos, explicou que também tem o desejo de treinar algum clube na Europa.

