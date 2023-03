Alcaraz recupera topo do ranking da ATP; Nadal sai do Top 10 após 18 anos

O tenista espanhol Carlos Alcaraz recuperou o topo do ranking da ATP ao vencer no domingo o Masters 1000 de Indian Wells, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic, agora segundo, de acordo com a classificação publicada nesta segunda-feira, na qual Rafael Nadal está fora do Top 10 pela primeira vez em 18 anos.

Alcaraz, de 19 anos, se tornou número 1 do mundo pela primeira vez após ser campeão do US Open em setembro de 2022.

Djokovic recuperou a primeira posição do ranking ao conquistar o Aberto da Austrália em janeiro, mas não disputou Indian Wells por não estar vacinado contra a covid-19. Alcaraz precisava do título e foi campeão no domingo ao derrotar o russo Daniil Medvedev na final.

O sérvio também não vai disputar, pela mesma razão, o Masters 1000 de Miami, que começa na quarta-feira.

Nadal, que não esteve em Indian Wells para se recuperar de seus problemas físicos e se preparar para chegar em forma à temporada de saibro, saiu do Top 10 do ranking da ATP pela primeira vez em 18 anos. Ele passou da nona posição para a 13ª.

O espanhol, que divide com Djokovic a marca de 22 títulos de Grand Slam, estava entre os dez melhores tenistas do mundo desde 2005, um recorde na história do esporte.

O brasileiro mais bem colocado no ranking publicado nesta segunda-feira é Thiago Monteiro, que aparece no 81º posto.

-- Ranking da ATP de 20 de março:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 7420 pts (+1)

2. Novak Djokovic (SRV) 7160 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5770

4. Casper Ruud (NOR) 5560

5. Daniil Medvedev (RUS) 4330 (+1)

6. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3415 (+4)

7. Andrey Rublev (RUS) 3390

8. Holger Rune (DIN) 3325

9. Hubert Hurkacz (POL) 3065 (+2)

10. Taylor Fritz (EUA) 2975 (-5)

11. Jannik Sinner (ITA) 2925 (+2)

12. Cameron Norrie (GBR) 2815

13. Rafael Nadal (ESP) 2715 (-4)

14. Frances Tiafoe (EUA) 2710 (+2)

15. Alexander Zverev (ALE) 2580 (-1)

16. Karen Khachanov (RUS) 2505 (-1)

17. Pablo Carreño (ESP) 2230

18. Alex De Minaur (AUS) 2085

19. Tommy Paul (EUA) 2045

20. Borna Coric (CRO) 1905

...

81. Thiago Monteiro (BRA) 680 (-3)

