Turquia anuncia extensão do acordo sobre grãos da Ucrânia, mas Kiev e Moscou discordam sobre prazo

A Turquia e as Nações Unidas anunciaram neste sábado (18) a prorrogação do acordo entre a Rússia e a Ucrânia que permite a exportação de grãos, essenciais para a segurança alimentar mundial, embora os dois últimos discordem sobre o prazo de extensão: Kiev diz ser de 120 dias e Moscou, apenas 60.

"Após conversas com as duas partes, garantimos a extensão do acordo que expiraria em 19 de março", disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em um discurso na televisão.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, reforçou que "a Iniciativa dos Grãos do Mar Negro, assinada em Istambul em 22 de julho de 2022, foi prolongada".

"Expressamos nossa gratidão ao governo da Turquia pelo apoio diplomático e operacional", acrescentou.

No entanto, nenhum dos anúncios especifica o período da prorrogação.

O ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, afirmou no Twitter que o acordo foi estendido por 120 dias.

"A Iniciativa dos Grãos do Mar Negro foi prorrogada por 120 dias. Agradecemos a António Guterres, da ONU; ao presidente Recep Tayyip Erdogan; ao ministro [da Defesa da Turquia] Hulusi Akar; e a todos os nossos parceiros, por terem confirmado esse acordo", tuitou Kubrakov.

Segundo Moscou, contudo, o período é de apenas 60 dias.

"Estamos vendo declarações das diferentes partes, segundo as quais o acordo de cereais foi ampliado por 120 dias", declarou a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, citada pela agência russa de notícias Interfax.

"Reiteramos várias vezes que (...) o acordo se prolongou por 60 dias", frisou.

A invasão da Rússia na Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro de 2022, resultou no bloqueio dos portos ucranianos do Mar Negro por navios de guerra russos, até que o acordo foi assinado em 22 de julho.

As condições do pacto contemplavam sua renovação automática por 120 dias, a menos que uma das partes apresentasse objeções.

A Rússia já havia informado em 13 de março que só renovaria o acordo por 60 dias, alegando que um contrato paralelo para a exportação de alimentos e de fertilizantes russos não estava sendo respeitado.

Erdogan ressaltou que este acordo "é de uma importância vital para o abastecimento mundial de alimentos".

A Ucrânia era um dos maiores produtores de grãos do mundo antes da guerra, e essa situação estimulou a alta dos preços dos alimentos em todos os continentes.

Mas o acordo assinado entre Kiev e Moscou retomou a exportação de grãos e possibilitou o acréscimo de mais de 24 milhões destes cereais.

Este compromisso, também assinado em julho de 2022 com a ONU, implica que estes produtos fiquem excluídos das sanções aplicadas contra a Rússia pelos aliados da Ucrânia.

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse na sexta-feira que estava em contato com a Ucrânia e a Rússia para estender o acordo "sob as condições originais", ou seja, por 120 dias.

