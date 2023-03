Tottenham abre dois de vantagem, mas cede empate para o Southampton no fim

Depois de abrir 3 a 1 no placar, o Tottenham, que poderia ter subido para a terceira posição em caso de vitória, continuará em quarto ao ceder o empate em 3 a 3 para o lanterna Southampton neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogando fora de casa, os 'Supus' entraram nos 15 minutos finais com dois gols de vantagem, mas um gol de Theo Walcott (78') um pênalti convertido nos acréscimos por James Ward-Prowse (90'+3) decretaram o empate com sabor de derrota para o time londrino.

Antes, Pedro Porro tinha aberto o placar para os visitantes no finalzinho do primeiro tempo (45'+1) e o Southampton havia empatado logo depois do intervalo com Che Adams (46').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Harry Kane (65'), de cabeça, e Ivan Perisic (74'), aproveitando um rebote, tinham dado tranquilidade ao Tottenham, antes da reação do time da casa.

Na tabela, os 'Spurs' somam 49 pontos, um atrás do Manchester United, que teve seu jogo da rodada contra o Brighton adiado porque no domingo entra em campo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Fulham.

O empate também deixa o Tottenham apenas um ponto à frente do Newcastle (5º), que tem dois jogos a menos e na sexta-feira bateu o Nottingham Forest (15º) por 2 a 1.

Na parte de baixo da tabela, o Leeds United respirou na luta contra o rebaixamento ao subir da vice-lanterna para a 14ª posição com a vitória por 4 a 2 sobre o Wolverhampton (13º).

O penúltimo lugar é agora do Bournemouth, derrotado com tranquilidade pelo Aston Villa (10º) por 3 a 0, com gols do brasileiro Douglas Luiz (7'), Jacob Ramsey (80') e Emiliano Buendía (89').

O Leicester (16º) continua em perigo, após o empate fora de casa em 1 a 1 com o Brentford (8º), e está a apenas um ponto acima da zona da degola.

No último jogo deste sábado, o Chelsea (11º) recebe o Everton (17').

No domingo, o líder Arsenal enfrenta no Emyrates Stadium o Crystal Palace (12º), que na sexta-feira demitiu o técnico Patrick Vieira.

Os 'Gunners' têm cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), que também teve seu jogo adiado contra o West Ham para disputar as quartas da Copa da Inglaterra contra o Burnley.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Nottingham - Newcastle 1 - 2

- Sábado:

Wolverhampton - Leeds 2 - 4

Southampton - Tottenham 3 - 3

Aston Villa - Bournemouth 3 - 0

Brentford - Leicester 1 - 1

Chelsea - Everton

- Domingo:

(11h00) Arsenal - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 66 27 21 3 3 62 25 37

2. Manchester City 61 27 19 4 4 67 25 42

3. Manchester United 50 26 15 5 6 41 35 6

4. Tottenham 49 28 15 4 9 52 40 12

5. Newcastle 47 26 12 11 3 39 19 20

6. Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 18

7. Brighton 42 25 12 6 7 46 31 15

8. Brentford 42 27 10 12 5 43 34 9

9. Fulham 39 27 11 6 10 38 37 1

10. Aston Villa 38 27 11 5 11 35 39 -4

11. Chelsea 37 26 10 7 9 27 26 1

12. Crystal Palace 27 27 6 9 12 21 34 -13

13. Wolverhampton 27 28 7 6 15 22 41 -19

14. Leeds 26 27 6 8 13 35 44 -9

15. Nottingham 26 27 6 8 13 22 49 -27

16. Leicester 25 27 7 4 16 38 47 -9

17. Everton 25 27 6 7 14 20 38 -18

18. West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10

19. Bournemouth 24 27 6 6 15 25 54 -29

20. Southampton 23 28 6 5 17 23 46 -23

bur-hap/dr/pm/cb

Tags