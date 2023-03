Medvedev vence Tiafoe e vai à final do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, derrotou neste sábado o americano Frances Tiafoe (16º) e se classificou para sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev, atual número 6 no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/4), em uma hora e 46 minutos de partida, apesar do apoio dos quase 16 mil torcedores que apoiavam o jogador da casa.

O russo, que aumentou sua sequência positiva para 19 vitórias consecutivas, lutará no domingo por seu quinto título de Masters 1000 na carreira.

