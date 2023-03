Ibrahimovic se torna o jogador mais velho a marcar no Campeonato Italiano

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, se tornou neste sábado, aos 41 anos e 166 dias, o jogador mais velho da história a marcar um gol no Campeonato Italiano, ao balançar as redes contra a Udinese pela 27ª rodada.

Ibrahimovic, titular pela primeira vez desde que passou por cirurgia no joelho esquerdo em maio do ano passado, marcou de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo.

Depois de errar a primeira tentativa, 'Ibra' teve uma segunda oportunidade, já que o árbitro considerou que o atacante Beto invadiu a área antes da batida e mandou repetir a cobrança. Nas segunda tentativa, o sueco não perdoou.

Ibrahimovic, que usou a braçadeira de capitão, bate o recorde anterior do ex-zagueiro italiano Alessandro Costacurta, que em maio de 2007, também vestindo a camisa do Milan, marcou de pênalti, também contra a Udinese, aos 41 anos e 25 dias.

