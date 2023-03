Djokovic não disputará Masters 1000 de Miami por não se vacinar contra a covid-19

Depois de ficar de fora do Masters 1000 de Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic também não disputará o Aberto de Miami, ao não ter aceita sua solicitação para entrar nos Estados Unidos sem estar vacinado contra a covid-19, confirmaram neste sábado os organizadores do torneio.

O diretor do Masters 1000 de Miami, James Blake, informou que a permissão especial solicitada por Djokovic não foi concedida, apesar do apoio da apoio dos responsáveis pelo torneio, que começa na próxima quarta-feira.

Djokovic já tinha tentado sem sucesso conseguir uma autorização para viajar a Indian Wells, onde foi campeão cinco vezes.

A solicitação do sérvio às autoridades americanas chegou a receber apoio público do US Open e da associação de tênis dos EUA.

"Tentamos fazer com que Novak Djokovic obtivesse uma concessão, mas não foi possível", ressaltou Blake. "Esgotamos todas as opções que conhecemos e que podemos usar. Esperamos que Novak volte ano que vem".

