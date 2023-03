Conmebol dará pela primeira vez premiação por jogo vencido na fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira que distribuirá pela primeira vez prêmios por partidas vencidas na fase de grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana 2023, que começarão em abril.

"Os prêmios por jogos ganhos vão gerar jogos mais competitivos e torneios mais atrativos", disse o seu presidente Alejandro Domínguez.

A premiação por cada partida vencida na fase de grupos da Libertadores, principal torneio de clubes do continente, será de US$ 300 mil, enquanto na Sul-Americana o valor chega a US$ 100 mil, detalhou a instituição.

A entidade que rege o futebol sul-americano distribuirá cerca de 301 milhões de dólares em seus torneios de clubes no total, o que significa um aumento de 57 milhões em comparação com a versão de 2022 (+21%).

O campeão da Libertadores receberá 18 milhões de dólares e o da Sul-Americana 5 milhões de dólares.

Para a fase de grupos da Libertadores que terá início em abril, o valor é de três milhões de dólares por clube (seis jogos) mais um acréscimo de 300 mil "por mérito esportivo" por jogo vencido.

Para as oitavas de final, os prêmios chegam a US$ 1,25 milhão; quartas de final US$ 1,7 milhão; semifinal 2,3 milhões; vice-campeão 7 milhões e campeão 18 milhões de dólares, totalizando 207.800.000 de dólares.

Enquanto isso, a Copa Sul-Americana distribui 900 mil dólares na fase de grupos mais um acréscimo de 100 mil como mérito esportivo para cada jogo vencido.

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores-2023 está marcado para o dia 27 de março, na sede da Conmebol, em Luque, nos arredores da capital paraguaia.

