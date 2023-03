PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MERCADOS BANCOS: Mercados financeiros operam em baixa

FRANÇA PROTESTOS: Novos protestos na França após adoção da reforma da Previdência

=== MERCADOS BANCOS ===

LONDRES:

Mercados financeiros voltam a cair após colapso do Credit Suisse

Os mercados voltaram a operar com perdas nesta sexta-feira na Europa, depois que um novo colapso do Credit Suisse devastou o otimismo do início do dia.

=== FRANÇA PROTESTOS ===

PARIS:

Novos protestos na França após adoção forçada da reforma da Previdência

Estradas fechadas, refinarias paralisadas, escolas bloqueadas, toneladas de lixo acumuladas em Paris... a batalha contra a impopular reforma da Previdência continua nesta sexta-feira (17) na França, com uma multiplicação dos protestos após sua adoção polêmica.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

PEQUIM:

Lula visitará a China para reunião com Xi Jinping no fim de março

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá na China no fim de março com seu homólogo, Xi Jinping, para "marcar o início de uma nova era" nas relações entre os dois países.

-- EUROPA

FOGGIA:

A quarta máfia italiana, relativamente desconhecida mas extremamente violenta

Uma arma apontada para a cabeça e Lazzaro D'Auria, um agricultor da região de Apúlia, sul da Itália, se viu obrigado a ceder às pressões da máfia.

ROMA:

As quatro máfias italianas: tráfico de drogas e extorsão

Cosa Nostra, a máfia siciliana, famosa graças a Hollywood, não é única organização criminosa da Itália, que passou a registrar uma "quarta máfia", com sede em Apúlia (sul), mais jovem e impiedosa que as já conhecidas.

PARIS:

Ucrânia recebe caças de fabricação soviética enquanto aguarda por outros melhores

A Ucrânia recebeu 17 caças de fabricação soviética MiG-29 em dois dias, os quais poderão substituir os aviões que perdeu desde o início da ofensiva russa, mas não serão suficientes para mudar a relação de forças no terreno.

ODENSE:

A história por trás da maior coleção de cérebros do mundo na Dinamarca

Sob uma atmosfera misteriosa, o subsolo da Universidade de Odense, na Dinamarca, guarda a maior coleção de cérebros do mundo. São 9.479 peças extraídas, ao longo de quatro décadas, de pacientes que possuíam doenças mentais e neurológicas.

SEVRAN, França:

A difícil aterrissagem do Atacadão na França

"Estou muito feliz", disse aliviado Gérard Douchet, um aposentado de 76 anos de Sevran, uma localidade da região de Paris, onde Carrefour estudava abrir a primeira loja de sua rede brasileira Atacadão na França, antes de desistir.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Xi se reunirá com Putin em sua primeira visita à Rússia desde a invasão da Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, visitará Moscou na próxima semana para discutir uma "cooperação estratégica" com seu homólogo e aliado russo, Vladimir Putin, pouco mais de um ano após o início da invasão russa da Ucrânia.

SEUL:

Coreia do Norte confirma lançamento de míssil intercontinental

A Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira (17) que lançou na véspera um míssil balístico intercontinental (ICBM) em direção ao Mar do Japão, uma demonstração de força que foi supervisionada pelo ditador Kim Jong Un e sua filha.

-- ÁFRICA

KANO:

Jihadistas do Boko Haram e Estado Islâmico lutam pela supremacia na Nigéria

Os dois principais grupos jihadistas da Nigéria travaram batalhas sangrentas pela supremacia em seu reduto no nordeste nas últimas semanas, segundo fontes das forças de segurança e moradores.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

OCDE eleva previsões de crescimento mundial para 2023 e 2024

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou e elevou as previsões de crescimento mundial para 2023 e 2024, graças à queda da inflação e à reabertura da China, mas fez uma alerta para o risco provocado pelas dificuldades de alguns bancos.

PARIS:

Quebras nas criptomoedas alimentam debate sobre sua regulação

Diante dos contínuos escândalos e decepções no setor de criptomoedas, com falências de bancos e de plataformas, os reguladores buscam soluções para proteger as pessoas físicas de repetidas fraudes e golpes.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cientistas do clima examinam sinais preocupantes do planeta

A Terra bate recordes de temperatura, mas as ondas de calor, as tempestades e as terríveis inundações agravadas pela mudança climática podem ser apenas um preâmbulo do futuro que os combustíveis fósseis preparam para o mundo.

CARACAS:

Venezuela, China, Biden e os 'extraterrestres': IA a serviço da desinformação

"Qual a certeza de que a Venezuela é um país tão pobre?", pergunta um apresentador loiro, em inglês, em uma reportagem sobre a crise venezuelana. Porém, ele não é jornalista, nem humano: trata-se de um avatar gerado por inteligência artificial, cada vez mais utilizada para desinformação.

GENEBRA:

OMS: covid-19 poderia se tornar uma ameaça semelhante à gripe sazonal este ano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou nesta sexta-feira (17) que espera reduzir este ano seu nível de alerta máximo pela covid-19, ao estimar que a epidemia poderia representar em breve uma ameaça semelhante à da gripe sazonal.

CIDADE DO PANAMÁ:

Ministros e empresários discutem mudanças climáticas em assembleia do BID no Panamá

Os debates sobre mudanças climáticas e energia ganham destaque nesta sexta-feira na agenda da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no Panamá, em meio às turbulências no sistema bancário dos Estados Unidos e da Europa.

=== ESPORTE ===

NYON:

City-Bayern nas quartas de final da Champions

O duelo entre Manchester City e Bayern de Munique será o confronto de maior destaque nas quartas de final da Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (17) na sede da Uefa.

