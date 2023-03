Manchester United e Sevilla duelam nas quartas da Liga Europa; Juve enfrenta Sporting

O Manchester United vai enfrentar o Sevilla, seis vezes campeão da Liga Europa, nas quartas de final desta edição, conforme definiu o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, enquanto a Juventus terá pela frente o Sporting de Lisboa.

Além desses duelos, a Roma vai jogar contra o Feyenoord e o Bayer Leverkusen contra o belga Union Saint-Gilloise, a grande surpresa na sua primeira participação numa competição europeia.

Os jogos de ida serão disputados no dia 13 de abril e os de volta uma semana depois.

Quem vencer o confronto entre Sevilla e United vai encarar o vencedor de Juventus-Sporting nas semifinais. Os vencedores de Feyenoord-Roma e Leverkusen-Union Saint-Gilloise se enfrentarão do outro lado da tabela.

As semifinais serão disputadas entre 11 e 18 de maio, enquanto a final está marcada para 31 de maio, em Budapeste.

O United, do astro Marcus Rashford, jogará a partida de ida em Old Trafford. Será seu terceiro duelo consecutivo contra uma equipe espanhola, depois de ter eliminado o Barcelona e o Betis, grande rival do Sevilla.

Comandado por Jorge Sampaoli, o Sevilla, 'rei' da Liga Europa com os títulos conquistados em 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020, deposita todas as esperanças nesta competição devido às dificuldades que vive no campeonato espanhol, onde luta para não ser rebaixado.

--- Duelos das quartas de final da Liga Europa:

Manchester United (ING) - Sevilla (ESP)

Juventus (ITA) - Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (ALE) - Union Saint-Gilloise (BEL)

Feyenoord (HOL) - Roma (ITA)

