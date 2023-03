'ESTOU DE VOLTA': Trump publica primeiro post no Facebook desde fim de suspensão

O ex-presidente americano Donald Trump postou, nesta sexta-feira (17), as primeiras mensagens em suas contas restabelecidas no Facebook e no YouTube, mais de dois anos após ter sido banido das plataformas por seu envolvimento na insurreição no Capitólio dos Estados Unidos.

"I'M BACK" ("ESTOU DE VOLTA"), escreveu Trump, ao lado de um vídeo de 12 segundos em que aparece discursando após vencer a eleição de 2016, e dizendo: "Desculpem fazê-los esperar. É um negócio complicado".

O republicano de 76 anos, que anunciou que tentará voltar à Casa Branca nas próximas eleições, tinha sido impossibilitado de postar para seus 34 milhões de seguidores no Facebook e 2,6 milhões de assinantes no YouTube.

As plataformas suspenderam Trump dias após a insurreição de 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de apoiadores do ex-presidente invadiu o Capitólio, em Washington, para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

Trump foi suspenso por publicar conteúdo incitando os distúrbios, segundo as plataformas. O YouTube anunciou sua reintegração nesta sexta-feira, dois meses depois que o Facebook desbloqueou sua conta.

No Twitter, rede social na qual tem 87 milhões de seguidores, a conta de Trump também foi bloqueada após os tumultos. Em resposta, o ex-presidente criou a plataforma Truth Social, na qual é seguido por menos de cinco milhões de pessoas.

Ele não postou conteúdo no Instagram ou no Twitter desde sua reintegração.

O magnata passou semanas alegando sem provas que a eleição presidencial foi roubada. Posteriormente, ele foi acusado de incitar o motim.

