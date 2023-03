'ESTOU DE VOLTA': Trump escreve primeiro post no Facebook desde fim de suspensão

O ex-presidente americano Donald Trump postou, nesta sexta-feira (17), as primeiras mensagens em suas contas restabelecidas no Facebook e no YouTube, mais de dois anos depois de ter sido banido das plataformas por seu envolvimento na insurreição no Capitólio dos Estados Unidos.

"I'M Back" ("ESTOU DE VOLTA"), escreveu Trump, ao lado de um vídeo de 12 segundos em que ele aparece discursando após vencer a eleição de 2016.

