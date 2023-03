Crystal Palace demite técnico Patrick Vieira

O francês Patrick Vieira foi demitido do cargo de treinador do Crystal Palace, anunciou nesta sexta-feira o atual 12º colocado do campeonato inglês, que está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

"Os resultados destes últimos meses nos colocaram em uma situação difícil no campeonato e decidimos que uma mudança era necessária para nos oferecer as melhores chances de continuar na Premier League", disse o presidente do clube londrino, Steve Parish, em um comunicado.

"O impacto de Patrick foi significativo. Ele levou o time à semifinal da FA Cup e a um respeitável 12º lugar na última temporada com um futebol entusiástico", acrescentou.

Mas a situação é mais complicada nesta temporada. O Crystal Palace ainda não venceu em 2023 e seu técnico de 46 anos estava sob pressão ao se aproximar da zona de rebaixamento que atualmente é aberta pelo Bournemouth, com 24 pontos.

O ex-meia, campeão do mundo em 1998 e campeão europeu em 2000 com a França, chegou ao Crystal Palace em julho de 2021 com um contrato de três anos para relançar sua carreira de treinador num campeonato em que foi grande destaque jogando pelo Arsenal (1996-2005).

Com os 'Gunners', time em que foi capitão, conquistou três edições da Premier League e quatro da Copa da Inglaterra.

Vieira estreou como treinador principal em 2016 no New York City FC, um dos clubes satélites do Manchester City.

Em 2018 voltou para a França e assumiu o comando do Nice, onde passou 30 meses, conseguindo terminar em sétimo e quinto na Ligue 1.

