Com problemas cardíacos, Lucas Leiva anuncia sua aposentadoria do futebol

O meia brasileiro Lucas Leiva, de 36 anos e atualmente no Grêmio, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria do futebol devido a um problema cardíaco que o havia afastava dos gramados desde dezembro.

"Tem sido um período difícil, acho que é a primeira vez que choro por esse caso. Mas só tenho a agradecer realmente, só gratidão por esse tempo de carreira" disse o ex-jogador da seleção brasileira emocionado em entrevista coletiva em Porto Alegre.

Leiva estava afastado das atividades futebolísticas desde dezembro, quando foi detectada uma fibrose miocárdica em exames de rotina de pré-temporada.

Após uma pausa forçada de três meses, os especialistas fizeram uma bateria de exames e concluíram que "não continuasse com atividades de alta performance porque poderia trazer riscos à saúde, uma delas ter arritmias, e sérios riscos de saúde", explicou Márcio Dornelles, médico do Grêmio.

"Tinha muita esperança de que pudesse reverter. Não foi o caso, mas também minha saúde vem em primeiro lugar", afirmou o agora ex-jogador, que disputou sua última partida em novembro passado.

Formado nas categorias de base do 'tricolor gaúcho', onde estreou profissionalmente em 2005, Lucas Leiva passou a maior parte da carreira no Liverpool (2007-17) e na Lazio (2017-22).

Com os ingleses conquistou a Copa da Liga de 2012 e com a Lazio, as Supercopas da Itália em 2017 e 2019, ano em que também conquistou a Copa da Itália.

Já com a seleção brasileira conquistou o bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008 e disputou as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e a Copa América de 2011.

Em junho de 2022 ele voltou ao Grêmio, onde venceu o Gauchão de 2006, , numa época em que o tricolor jogava a segunda divisão do Brasileirão. No final daquele ano, conquistou a passagem de volta à Série A.

"Estou encerrando onde eu gostaria, não da forma como eu gostaria. Mas tenho certeza de que um novo ciclo vai se iniciar de forma brilhante também", disse ele.

