Autoridades mexicanas prendem adolescentes acusados por massacre em festa

Dois adolescentes de 14 anos acusados de matar oito pessoas a tiros em uma festa no estado central do México foram presos, anunciaram as autoridades na quinta-feira.

Os supostos criminosos, ao lado de outros sete acusados de envolvimento no massacre, foram detidos em uma operação no fim de semana passada, segundo o governo federal.

Duas mulheres também foram detidas na operação que capturou os adolescentes.

"As primeiras investigações revelaram que em 22 de janeiro uma família comemorava um aniversário no bairro Fundidores, em Chimalhuacán, quando um grupo de homens armados chegou a bordo de motocicletas. Os dois menores atiraram contra os participantes e fugiram", afirma um comunicado.

Três adultos morreram na hora e cinco quando recebiam atendimento médico em vários hospitais. O ataque também deixou sete feridos, incluindo uma criança de 3 anos e um adolescente de 14.

