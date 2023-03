Athletic Bilbao vence Valladolid (3-1) fora de casa e espanta má fase

O Athletic Bilbao pôs fim à série negativa ao vencer, nesta sexta-feira, o Valladolid, por 3 a 1, em jogo da primeira rodada da 26ª rodada da Liga espanhola.

Íñigo Martínez, aos 30 minutos, e Gorka Guruzeta no segundo tempo (57') abriram uma vantagem para a equipe de Bilbao. Aos 74 minutos, o canadense Cyle Larin diminuiu, mas Mikel Vesga, de pênalti aos 78 minutos, voltou a dar tranquilidade aos 'Leones'.

Nos quatro jogos anteriores no campeonato, o Athletic havia somado apenas um ponto (um empate, três derrotas), o que o havia feito perder espaço na corrida pelas vagas europeias.

Depois do triunfo no estádio José Zorrilla, o time basco ocupa provisoriamente o sétimo lugar, com 36 pontos, a dois pontos da zona da Liga Europa, que o Villarreal (6º) fecha.

Em uma situação bem mais delicada está o Valladolid (14º), que tem apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, enquanto aguarda os resultados deste fim de semana.

A 26ª rodada será completada no sábado e no domingo.

Grande parte das atenções estará focada no 'Clásico' de domingo entre o Barcelona (1º) e o Real Madrid (2º) no estádio Camp Nou.

Antes dessa partida, o Barça tem uma vantagem de nove pontos sobre a equipe merengue, que, portanto, estará sob pressão.

-- Resultados da 26ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sexta-feira:

Valladolid - Athletic Bilbao 1 - 3

- Sábado:

(10h00) Almería - Cádiz

(12h15) Rayo Vallecano - Girona

(14h30) Espanyol - Celta Vigo

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Domingo:

(10h00) Betis - Mallorca

(12h15) Real Sociedad - Elche

Osasuna - Villarreal

(14h30) Getafe - Sevilla

(17h00) Barcelona - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 65 25 21 2 2 47 8 39

2. Real Madrid 56 25 17 5 3 50 19 31

3. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 39 19 20

4. Real Sociedad 45 25 13 6 6 33 24 9

5. Betis 42 25 12 6 7 33 26 7

6. Villarreal 38 25 11 5 9 29 24 5

7. Athletic Bilbao 36 26 10 6 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 29 28 1

9. Osasuna 34 25 9 7 9 22 24 -2

10. Mallorca 32 25 9 5 11 22 26 -4

11. Celta Vigo 31 25 8 7 10 29 34 -5

12. Girona 30 25 8 6 11 38 39 -1

13. Sevilla 28 25 7 7 11 29 40 -11

14. Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 -18

15. Espanyol 27 25 6 9 10 31 39 -8

16. Cádiz 27 25 6 9 10 20 37 -17

17. Valencia 26 25 7 5 13 28 28 0

18. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

19. Almería 25 25 7 4 14 29 44 -15

20. Elche 13 25 2 7 16 19 49 -30

