As quatro máfias italianas: tráfico de drogas e extorsão

A Cosa Nostra, a máfia siciliana, famosa graças a Hollywood, não é única organização criminosa da Itália, que passou a registrar uma "quarta máfia", com sede em Apúlia (sul), mais jovem e impiedosa que as já conhecidas.

Quando se fala de máfia, muitos pensam no filme "O Poderoso Chefão", inspirado na Cosa Nostra siciliana.

Durante décadas, a máfia desta bela ilha aterrorizou a Itália com atentados e assassinatos brutais, como os executados contra os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino em 1992.

Os ataques provocaram uma resposta firme do Estado e resultaram na detenção de líderes históricos da máfia, incluindo Matteo Messina Denaro, detido em janeiro, depois de passar 30 anos foragido.

Nos últimos anos, a Cosa Nostra adotou uma forma de ação menos violenta e tentou estabelecer sua presença na economia legal, na administração pública e em empresas locais. O grupo mantém os vínculos históricos com o crime organizado em Nova York, segundo o relatório mais recente dos investigadores da unidade antimáfia italiana (DIA).

Arraigada na Calábria, uma das regiões mais pobres da Itália, a 'Ndrangheta, de origem camponesa, é hoje considerada a organização criminosa mais rica e poderosa do país, com ramificações em todo o planeta.

A máfia calabresa atua principalmente no tráfico de cocaína na Europa e é "sócio privilegiado" dos produtores de drogas da América do Sul, segundo a DIA.

O dinheiro procedente das drogas, da extorsão e dos contratos públicos manipulados passa por uma lavagem com investimentos na economia legal, imóveis e finanças.

No passado seus assassinos eram conhecidos por dissolver as vítimas em ácido, mas a organização agora opta por manter um perfil discreto. Um grande julgamento, com mais de 300 réus, começou em 2021 e revelou a complexa rede de políticos, advogados e empresários ligados à temida organização.

A Camorra opera na região da Campania, cuja capital é Nápoles, e está dividida em clãs que controlam diferentes áreas geográficas.

A estrutura é baseada nas relações familiares, como a 'Ndrangheta, o que gera conflitos entre vários grupos, que muitas vezes usam adolescentes para controlar a cidade.

O escritor Roberto Saviano, em seu livro "Gomorra", publicado em 2006 e adaptado para cinema e televisão, revelou os procedimentos da Camorra ao relatar a vida em Scampia, bairro popular de Nápoles e centro do tráfico de drogas.

A Camorra está envolvida na gestão ilegal de resíduos tóxicos, que contaminaram grandes áreas da região, e nas falsificações da indústria têxtil.

O grupo mantém relações importantes na Espanha para lavagem de dinheiro e suas mulheres desempenham um papel importante como mensageiras, contadoras e encarregadas de pagamentos aos membros da organização.

Também conhecida como a "quarta máfia" da Itália, este grupo criminoso atua na grande província de Foggia, na região de Apúlia (sul).

Esta é a máfia mais jovem do país e tem inspiração na Camorra napolitana.

As autoridades a consideram a organização criminosa mais violenta da península.

O grupo obtém suas receitas da extorsão, assaltos e agiotagem, em detrimento dos agricultores locais, e do tráfico de drogas procedentes da Albânia.

A máfia de Foggia conseguiu infiltrar-se em instituições públicas.

Este fator, assim como a forte presença de jovens criminosos em suas fileiras, aumentado a sensação de insegurança na região, que sobrevive graças à agricultura e ao turismo.

