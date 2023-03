Wall Street fecha em forte alta

Wall Street fechou em forte alta nesta quinta-feira, após a intervenção de um grupo de bancos americanos para socorrer o First Republic, um novo movimento visando a estabilizar o setor financeiro.

O Dow Jones subiu 1,17%; o Nasdaq, 2,48%; e o S&P 500, 1,76%. "O mercado concluiu que as coisas estão melhorando", destacou O'Hare, da Briefing.com, para quem os investidores "apreciaram" que o apoio ao First Republic tenha vindo do setor privado.

"Se você tirar das hipóteses as quebras do First Republic e Credit Suisse, isso acalma as pessoas", pontuou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.

O First Republic subiu 9,98% no fechamento, após cair quase 36% no começo do dia. Bancos regionais e grandes bancos também fecharam em alta.

