Sporting elimina Arsenal nos pênaltis e avança às quartas de final da Liga Europa

O Sporting de Lisboa foi a grande surpresa das oitavas de final da Liga Europa ao eliminar, nesta quinta-feira, o Arsenal, atual líder da Premier League, na disputa por pênaltis, graças à atuação do goleiro espanhol Antonio Adán.

A vaga foi decidida nos pênaltis, depois do empate (1-1) nos 120 minutos em Londres e do 2 a 2 há uma semana em Lisboa. Os portugueses foram muito eficazes convertendo suas cinco cobranças, enquanto Adán defendeu a do brasileiro Gabriel Martinelli dando a vaga aos lisboetas.

O Arsenal dominou completamente o primeiro tempo e saiu na frente por meio do suíço Granit Xhaka, que aproveitou uma bola rebotida pelo goleiro adversário, mas faltou mais eficiência aos 'Gunners' para garantir a vitória antes do intervalo, desperdiçando inúmeras chances de gol.

A equipe londrina deixou vivo o Sporting, que aos 61 minutos de jogo empatou com um golaço de Pedro Gonçalves. Ele disparou do círculo central surpreendendo o goleiro Aaron Ramsdale, que estava adiantado.

Esse gol deu asas aos portugueses, que em seguida tiveram uma clara oportunidade de virar, mas Ramsdale venceu Marcus Edwards no mano a mano (72).

Já na prorrogação, o goleiro espanhol Adán salvou o Sporting da derrota, sobretudo ao desviar para o travessão um disparo do belga Leandro Trossard (98') e os portugueses resistiram até os pênaltis, apesar de terminarem com 10 jogadores em campo devido à expulsão do uruguaio Manuel Ugarte (118').

E nas penalidades máximas, Martinelli cobrou à meia altura, permitindo a defesa do goleiro Antonio Adán. Já os portugueses não falharam, garantindo assim a sonhada classificação.

bur-mcd/aam

