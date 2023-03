Rybakina vence Muchova e vai às semifinais de Indian Wells

A tenista cazaque Elena Rybakina, campeã da última edição do torneio de Wimbledon, precisou de quase três horas para vencer a tcheca Karolina Muchova nesta quinta-feira e avançar para sua primeira semifinal do prestigioso torneio de Indian Wells.

Rybakina, número 10 do ranking da WTA, derrotou Muchova (76ª) 7-6 (7/4), 2-6 e 6-4 em duas horas e 46 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells (Califórnia).

As semifinais podem proporcionar um duelo explosivo entre Rybakina, que vive um grande momento depois de ter sido vice-campeã do Aberto da Austrália em janeiro, e a número 1 do mundo, Iga Swiatek, que primeiro precisa derrotar a romena Sorana Cirstea nas quartas de final nesta quinta.

Até Rybakina, que nasceu em Moscou, nenhum representante do Cazaquistão havia terminado entre as quatro primeiras neste torneio da categoria WTA-1000.

A cazaque viveu nesta quinta seu jogo mais difícil dos quatro que disputou no deserto da Califórnia. Muchova quebrou seu temível saque e chegou a abrir 5-3 com um set point, mas Rybakina resistiu e conseguiu vencer o primeiro set no 'tiebreak'.

Na segunda parcial, Muchova voltou à partida e logo quebrou o saque de Rybakina, que acabou perdendo seu primeiro set no torneio.

No set decisivo, Rybakina foi quem ficou em vantagem primeiro, mas Muchova voltou a resistir bravamente até perder no terceiro match point.

