Queda de helicóptero deixa 5 mortos no Iraque

Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente de helicóptero em uma área remota do norte do Iraque, anunciaram as autoridades do Curdistão iraquiano nesta quinta-feira (16), acrescentando que algumas vítimas eram "membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)".

As causas do acidente ainda não foram identificadas e também não se sabe qual o local de procedência da aeronave, bem como a qual grupo pertencia.

Um Eurocopter AS350 "caiu" na região de Dohouk na noite de quarta-feira (15), "matando todos os passageiros", anunciaram os serviços antiterroristas da região autônoma do Curdistão iraquiano, em comunicado.

"Pelo menos cinco passageiros morreram. A investigação (...) terá que determinar quem é o dono do helicóptero e as causas do incidente", disse no Twitter Lawk Ghafuri, representante do governo regional responsável pelas relações com a mídia internacional.

"Algumas das pessoas mortas eram membros do PKK, segundo os primeiros elementos da investigação", acrescentou.

Os membros desta organização, classificada como "terrorista" pela Turquia e seus aliados ocidentais, indicaram que "investigam" o acidente sem afirmar que as vítimas pertenciam ao grupo.

As forças de segurança turcas confirmaram por meio de um comunicado que o helicóptero não era da Turquia.

O PKK tem uma retaguarda no Curdistão iraquiano, e a Turquia frequentemente realiza operações terrestres e aéreas contra o grupo na região.

