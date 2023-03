Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 16 de março às 5h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmute, que as forças russas buscam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Características do drone de vigilância de fabricação americana Reaper. (135 x 89 mm) - Disponível

4/ Ficha do avião de combate MiG-29, caça tático de design soviético. (89 x 105 mm)

* Suíça-banco-economia-ações:

1/ Evolução desde 13 de março da cotação em bolsa do banco Credit Suisse, que alcançou seu mínimo histórico em 15 de março com 1,556 francos suíços .(45 x 67 mm)

2/ Gráfico com a evolução do preço das ações do banco na Bolsa de Zurique desde o dia 1º de março de 2021. (89 x 79 mm) - Disponível

3/ Evolução do índice STOXX Europe 600 Banks nos últimos três meses. (89 x 67 mm)

4/ Classificação estabelecida pelo Financial Stability Board dos bancos de importância sistêmica para o setor financeiro com o capital total requerido para evitar uma quebra.(135x137 mm) - Disponível

* Israel-palestinos-conflito-Forças-Armadas: mapa com a localização de Jenin, na Cisjordânia. (45 x 69 mm)

* Grécia-acidente-manifestação-transporte-greve: mapa de Atenas localizando o Parlamento, próximo de onde aconteceram confrontos violentos entre a polícia e um grupo de manifestantes. (89 x 95 mm)

* CNorte-CSul-míssil-defesa: mapa com a trajetória de tiro do míssil balístico intercontinental que a Coreia do Note lançou em direção ao Mar do Japão, segundo o Estado-Maior sul-coreano. (90 x 74 mm) - Disponível

* Brasil-criminalidade-ataques-distúrbios-prisão: localização do Rio Grande do Norte e das cidades afetadas por uma série de ataques de um grupo criminoso. (90x68 mm) - Disponível

* França-governo-Parlamento-previdência: cronologia da ativação do artigo 49.3 da Constituição francesa. (135x127 mm) - Disponível

* Colômbia-mineração-morte-acidente: quantidade de mortes anuais por acidentes em minas na Colômbia de 2005 até 31 de maio de 2022, com as principais causas de acidentes entre 2011 e maio de 2022. (135x69 mm) - Reenvio disponível

* BCE-Zona-Euro-economia-taxas-inflação: evolução das principais taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) desde 1999. (89 x 64 mm) - Disponível

* Plástico-desechos-agua-medioambiente-política-clima-polución: Desechos de politereftalato de etileno (PET) de las botellas de agua entre 1990 y 2021, en millones de toneladas (89 x 62 mm)

* Fbl-Eur-C1:

1/ Percurso das 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões desde a edição 2003/2004. (180 x 111 mm)

2/ Proporção de equipes inglesas, alemãs, italianos, espanhóis e outras ligas europeias, na fase de grupos, oitavas e quartas de final desde a edição de 2003/2004. (135 x 66 mm) - Atualização disponível

3/ Artilharia da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 176 mm) - Atualização disponível

* Auto-mundial-autoF1-F1-KSA:

1/ Apresentação do circuito de Jidá, na Arábia Saudita, onde será disputado o Grande Prêmio em 19 de março.(90 X 95 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação do circuito de Jidá, na Arábia Saudita, onde será disputado o Grande Prêmio em 19 de março, com a classificação de pilotos e escuderias. (135 X 95 mm) - Reenvio disponível

