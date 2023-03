Manchester United vence Betis (1-0) e vai às quartas da Liga Europa

O Manchester United se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final da Liga Europa ao vencer o Betis por 1 a 0, em jogo das oitavas da competição continental, no Benito Villamarín.

Um gol de Marcus Rashford (56) em chute de longe acabou com as esperanças do time espanhol de reverter a dura desvantagem após a goleada de 4 a 1 sofrida no jogo de ida em Old Trafford. A equipe andaluza procurou o gol, mas faltou precisão.

Os 'verdiblancos', que sentiram a falta do lesionado Nabil Fekir, começaram cercando o United que tentou controlar a partida, mas foi pressionado pelos adversários nos minutos iniciais do primeiro tempo.

Juanmi poderia ter aberto o placar cedo, mas seu chute cruzado passou raspando (8) e pouco depois o capitão Joaquín quase surpreendeu o goleiro David de Gea com um chute de longe que bateu na trave (11).

O Betis chegava mais, mas esbarrou na boa atuação de De Gea, que venceu Juanmi no mano a mano quando o atacante do Betis avançava praticamente sozinho (32).

O United, algoz do Barcelona na fase anterior, foi se livrando da pressão do time local até chegar perto de fazer um gol nos acréscimos do primeiro tempo com um chute na área do uruguaio Facundo Pellistri que acertou a trave (45+2).

O intervalo serviu, como havia acontecido no jogo de ida, para ativar o United, que assumiu o controle da partida e acabou colocando o Betis em seu campo.

Rashford, que tinha mandado a bola nas nuvens sozinho contra Rui Silva (54), compensou com um disparo de longe diante do qual o goleiro 'verbiblanco' nada pôde fazer (56).

O gol caiu como um balde de água fria para o Betis, que acusou o golpe e, embora continuasse lutando para vencer o jogo, acabou sendo superado pelo United.

