Juventus vence Freiburg (2-0) e avança às quartas da Liga Europa

Com gols do sérvio Dusan Vlahovic de pênalti (45) e de Federico Chiesa (90+5), a Juventus venceu o Freiburg por 2 a 0 (3-0 no placar agregado) nesta quinta-feira e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa.

A 'Juve' viajou até à Alemanha com a vantagem mínima obtida no jogo de ida e o Freiburg procurou igualar o confronto assim que foi dado o apito inicial.

O japonês Ritsu Doan, com um bola longa por cobertura, quase surpreendeu Wojciech Szczesny aos 5 minutos e o goleiro polonês evitou que a Juventus sofresse o primeiro gol minutos depois com uma espetacular defesa em uma cabeçada de Matthias Ginter (22).

Mas a Juventus abriu o caminho para o triunfo pouco antes do intervalo, quando Vlahovic (que já havia tido um gol anulado aos 28 minutos por impedimento) converteu um pênalti após um toque de mão na área de Manuel Gulde que também significou o segundo cartão amarelo e a expulsão do defensor alemão (45).

O Freiburg não deu o confronto por perdido e começou a segunda etapa à procura do gol, mas não conseguia e à medida que os minutos avançavam, a Juventus controlava cada vez mais o ritmo e criava chances de aumentar, como em um chute duplo que Mark Flekken salvou.

Essa dupla ação italiana acabou com a resistência alemã, que acabou derrotada pela Juventus que controlou bem o jogo para evitar qualquer susto na reta final.

Já nos acréscimos Federico Chiesa fez 2 a 0 fechando o placar (90+5).

