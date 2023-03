Julián Álvarez renova contrato com Manchester City até 2028

O Manchester City renovou o contrato de Julián Álvarez até 2028 em reconhecimento à sua grande temporada e à conquista da Copa do Mundo com a Argentina, anunciou o clube da Premier League nesta quinta-feira.

Apesar de jogar à sombra do astro norueguês Erling Haaland, o atacante de 23 anos, revelado pelo River Plate, marcou 10 gols em 33 partidas disputadas (contando todas as competições) nesta temporada, sua primeira na Inglaterra.

'La Araña' também teve grande impacto na Copa do Mundo do Catar, em dezembro, onde se tornou peça fundamental do tricampeonato conquistado com a Albiceleste marcando quatro gols, dois deles na semifinal contra a Croácia.

No Manchester City há apenas seis meses, Álvarez havia assinado até 2027, e agora tem seu acordo prorrogado em um ano, acompanhado também por um aumento significativo no salário do jogador, segundo a imprensa inglesa.

"É um momento de orgulho para mim e para minha família. Que um clube como o City tenha confiado em mim é algo incrível", disse o atacante no comunicado da entidade.

"Estou muito feliz com a minha primeira temporada aqui, mas posso dar muito mais. Sei que posso ser melhor e o City me oferece tudo o que preciso para atingir todo o meu potencial", acrescentou.

Por sua vez, o diretor esportivo do City, Txiki Begiristain, destacou: "Vimos na Copa o talento especial que ele é (...) Sua evolução foi fantástica, mas ele está focado em melhorar ainda mais para se tornar um dos melhores atacantes do futebol mundial".

