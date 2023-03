Comunicado do Business Wire :World Meteorological Organization

A Conferência Regional (RECO) da Associação Regional II da OMM (Ásia), organizada pelo Centro Nacional de Meteorologia (NCM), terminou hoje em Abu Dhabi, emitindo uma declaração de alto nível em apoio à iniciativa da ONU 'Alerta Prévio a Todos'.

A declaração destacou a necessidade urgente de gerar capacidades de resposta nacionais e comunitárias, ao respaldar o desenvolvimento de políticas e legislações nacionais para garantir a integração do Alerta Prévio, desenvolvendo e avançando alertas baseados no impacto e sistemas de apoio à decisão para as principais partes interessadas na Redução do Risco de Desastres.

A declaração enfatizou a necessidade de gerar capacidade de alertas prévios eficazes e confiáveis em formatos adequados, como o Protocolo de Alerta Comum (CAP), para todos os principais usuários, incluindo a mídia, e fechar lacunas de observação para satisfazer as necessidades mundiais, nacionais e regionais que são essenciais às previsões em todas as escalas de tempo.

Os participantes da RECO também reiteraram seu apoio ao desenvolvimento e implementação da iniciativa de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa da OMM como uma ferramenta crucial para dar suporte á implementação do Acordo de Paris e o desenvolvimento de estratégias para obter emissões antropogênicas líquidas zero.

A declaração também instou as agências, fundos e programas do Sistema das Nações Unidas, organizações intergovernamentais, organizações regionais, instituições governamentais, parcerias de desenvolvimento, ONGs, setores privados e acadêmicos a continuarem cooperando com a OMM e seus Estados-Membro para obter Alertas Prévios a Todos.

De 13 a 16 de março de 2023, a RECO proporcionou um fórum para os Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais da Associação Regional II, a fim de abordar questões e desafios emergentes, intensificar a cooperação regional e aperfeiçoar parcerias para implementar resoluções e decisões da OMM.

Sua Excelência, Dr. Abdulla Al Mandous, Diretor Geral do NCM e Presidente da Associação Regional II (Ásia), disse: "Estamos confiantes de que os resultados e recomendações da Conferência irão facilitar a implementação de planos de ação sobre o apelo da ONU para sistemas aperfeiçoados de alerta prévio, sobretudo em nossa região, que é afetada com frequência por uma série de desastres naturais devido à sua vasta e diversificada paisagem."

A Conferência atraiu a participação de mais de 150 integrantes, incluindo embaixadores dos 35 países membros da Associação Regional II (Ásia), funcionários-chave da OMM e outras comissões e escritórios da ONU, bem como Representantes Permanentes dos Membros da OMM na Ásia.

A conferência debateu uma série de temas referentes à meteorologia, visando três segmentos: Alertas Prévios a Todos, Infraestrutura e Serviços Integrados.

