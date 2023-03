Comunicado do Business Wire :HanesBrands

A HanesBrands (NYSE: HBI), líder mundial em marcas icônicas de vestuário, anunciou hoje que Lorenzo Moretti foi nomeado presidente da Champion na Europa.

HanesBrands Names Lorenzo Moretti President of Champion Europe (Photo: Business Wire)

Nessa função, Moretti impulsionará o crescimento da marca Champion no continente, com foco em continuar elevando os negócios, oferecendo produtos inovadores e criando desejo de marca. Ele liderará os negócios direto ao consumidor da Champion na Europa e desenvolverá a forte posição da empresa nos canais de atacado. Moretti começará na HanesBrands em julho e estará situado em Carpi (Itália).

"Obter crescimento rentável na Europa é crucial para alcançar nosso potencial total e estou entusiasmada em somar um líder com a profunda experiência de Lorenzo em roupas esportivas e varejo à nossa equipe internacional da Champion", disse Vanessa LeFebvre, presidente de Global Activewear. "Lorenzo possui uma longa história de liderança de equipes de alto desempenho e de criação de produtos e estratégias de marketing voltadas para o consumidor. Mal posso esperar para trabalhar com ele enquanto inspiramos os consumidores do mundo inteiro a determinar: 'o que faz de você Champion?'".

Moretti conta com uma vasta experiência na categoria de roupas esportivas, bens de consumo, marketing, e-commerce e varejo. Ele ingressa na HanesBrands vindo da Dr. Martens - Airwair International Ltd, onde foi presidente da EMEA, gerando receita significativa e crescimento de ganhos enquanto a empresa se expandia em mercados novos e existentes. Moretti comandou a reformulação da estratégia de marketing e produtos da empresa com foco no consumidor.

Antes da Dr. Martens, Moretti atuou como diretor executivo da Office Holdings, Ltd, varejista de moda com sede no Reino Unido. No início de sua carreira, Moretti ocupou cargos de liderança sênior na Nike, onde foi responsável pela estratégia e desenvolvimento do futebol europeu da empresa e pelos negócios diretos ao consumidor da empresa na Europa. Moretti também ocupou cargos de liderança sênior na Gap e na Tesco.

"A Championé uma marca icônica com um histórico de inovação e estilo, e estou entusiasmado em ajudar a liberar o enorme potencial desta marca na Europa", disse Moretti. "Estou ansioso para trabalhar com a apaixonada equipe da Champion na Europa e levar a marca para o próximo nível."

A HanesBrands (NYSE: HBI) fabrica roupas de uso diário que são conhecidas e amadas por consumidores do mundo todo devido ao seu conforto, qualidade e valor. Entre as marcas icônicas da empresa estão a Hanes, marca líder em vestuário básico nos Estados Unidos; a Champion, marca inovadora na interseção de estilo de vida e roupas esportivas; e a Bonds, que está estabelecendo novos padrões de design e sustentabilidade. A HBI emprega 51 mil pessoas em 32 países e construiu uma forte reputação de qualidade no local de trabalho e práticas comerciais éticas. A empresa, líder de longa data em sustentabilidade, estabeleceu metas agressivas para 2030 com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, proteger o planeta e produzir produtos sustentáveis. A HBI está desenvolvendo seus pontos fortes inigualáveis para liberar seu #FullPotential e oferecer crescimento de longo prazo que beneficie todas as partes interessadas.

Assessoria de Imprensa: Kirk Saville (336) 979-7293 Analistas e Investidores: T.C. Robillard (336) 519-2115

