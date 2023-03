Cidades do RN vivem terceira manhã de ataques criminosos

Os ataques de um grupo criminoso em cidades do Rio Grande do Norte, no nordeste, continuaram pela terceira noite consecutiva com veículos, escritórios públicos e empresas incendiadas, apesar do reforço das forças de segurança - informaram as autoridades nesta quinta-feira (16).

Imagens divulgadas pela imprensa e e publicadas nas redes sociais mostraram cenas de ônibus e prédios incendiados em nove cidades do estado, incluindo sua capital, Natal.

Ao todo, 28 centros urbanos foram alvo de motins desde terça-feira (14), uma resposta de um grupo criminoso ao reforço das medidas de controle dentro das prisões, segundo as autoridades.

Os excessos deixaram até agora dois mortos e dois feridos, sem novos registros nas ocorrências da madrugada desta quinta-feira.

Até o momento, 66 pessoas foram detidas, disseram à AFP fontes da Secretaria estadual de Segurança Pública (Sesed).

Além disso, foram apreendidos 16 armas de fogo, 50 artefatos explosivos, 10 galões de gasolina, veículos, munições e dinheiro, entre outros, detalhou a Sesed.

De acordo com as autoridades, os ataques são orquestrados de dentro dos presídios, onde os detentos protestam contra as condições de vida, com reivindicações como televisões e visitas particulares.

