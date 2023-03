AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023 ATÉ SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2023

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Inteligência artificial e seu uso na desinformação -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do premier irlandês Leo Varadkar - (até 17)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe premier irlandês Leo Varadkar no St Patrick's Day -

PERU - Protestos contra a nova presidente - (até 31 de Março 2023)

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher se reúne - (até 17)

Europa

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sua 52ª sessão - (até 31 de Março)

(+) IRLANDA - St Patrick's Day 2023 -

LONDRES (Reino Unido) - Audiência do caso príncipe Harry x Associated Newspapers -

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Coletiva da OMS sobre o acesso à saúde para refugiados e migrantes - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Negociações entre Japão e Coreia do Sul - 01H00

SEUL (Coreia do Sul) - Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares conjuntos Freedom Shield - (até 23)

(+) PHNOM PENH (Camboja) - Cerimônia revela dezenas de peças roubadas de joias da coroa de Angkor devolvidas pela Grã-Bretanha -

Esportes

NYON (Suíça) - Futebol: UEFA Champions League, sorteio das quartas e das semifinais - 09H00

SÁBADO, 18 DE MARÇO DE 2023

Europa

MOSCOU (Rússia) - Acordo de grãos com Ucrânia negociado pela ONU e Turquia expira -

SIMFEROPOL - Anexação da Crimeia pela Rússia completa nove anos -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco encontra refugiados que chegaram em programa humanitário - 08H30

Oriente Médio e África do Norte

TEL AVIV (Israel) - Protestos contra a reforma judicial em Israel pela 11ª semana consecutiva - 14H30

DOMINGO, 19 DE MARÇO DE 2023

Esportes

MILÃO (Itália) - Futebol: Série A - dia 27: Inter de Milão x Juventus - 17H45

BARCELONA (Espanha) - Futebol: La Liga - dia 26: Barcelona x Real Madrid - 18H00

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Felicidade -

Europa

INTERLAKEN (Suíça) - Coletiva de imprensa do IPCC sobre relatório de mudanças climáticas - 11H00

BRUXELAS (Bélgica) - UE organiza conferência de doadores para Turquia e Síria afetadas por terremotos -

ATENAS (Grécia) - Ex-ministros dos transportes falam ao parlamento grego sobre segurança ferroviária após tragédia -

COPENHAGA (Dinamarca) - Reunião ministerial de preparação da COP28 - 07H00 (até 21)

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Parlamento se prepara para ser dissolvido -

TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

MUNDO - Dia Internacional das Florestas -

MUNDO - Dia Mundial da Síndrome de Down -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 22)

BRASÍLIA (Brasil) - Taxas de Juros do Copom - 10H00 (até 22)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Secretário-geral da Otan apresenta relatório anual - 11H00

ROSTOV DO DON (Rússia) - Soldado ucraniano é julgado na Rússia - 09H00

África

(+) CAMPALA (Uganda) - Parlamento se prepara para votar projeto de lei contra gays -

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

MIAMI (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2023 - Miami Open - (até 2 de Abril)

QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

MUNDO - Ramadã - (até 21 de Abril)

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conferência da Água da ONU 2023 - (até 24)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cruz Vermelha Internacional divulga relatório sobre minas terrestres na Colômbia - 15H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Começam audiências do ex-premier Boris Johnson sobre 'Partygate' - 12H00

(+) GRÉCIA - Transporte ferroviário é retomado após acidente fatal -

QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2023

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - CEO do TikTok Shou Zi Chew fala ao Congresso -

(+) OTTAWA (Canadá) - Premier Justin Trudeau recebe presidente dos EUA Joe Biden - (até 24)

(+) Cidade do México (México) - Migração na era da internet: traficantes de pessoas usam o TikTok para promover suas atividades -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU se reúne sobre Síria - 12H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)

Ásia-Pacífico

(+) AFEGANISTÃO - Escolas para meninos reabrem - 05H30

SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Tuberculose -

