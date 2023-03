Tiafoe vence Norrie e é o primeiro semifinalista em Indian Wells

O americano Frances Tiafoe avançou às semifinais de Indian Wells nesta quarta-feira ao derrotar o britânico Cameron Norrie, campeão deste torneio Masters 1000 em 2021, em dois sets.

Tiafoe, décimo sexto no ranking da ATP, venceu Norrie (12º) com parciais de 6-4, e 6-4 em uma hora e 39 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells (Califórnia).

O americano de 25 anos disputará sua primeira semifinal de Masters 1000 contra o vencedor da outra quarta de final nesta quarta-feira entre o russo Daniil Medvedev e o espanhol Alejandro Davidovich.

Tiafoe, que já ficou entre os quatro primeiros colocados no último US Open, voltou a exibir sua forma espetacular com a qual superou quatro adversários em Indian Wells sem perder um set em seu caminho.

O confronto contra Norrie, que abriu as quartas de final do torneio, sofreu duas interrupções devido à chuva antes do fim do segundo games.

O sol marcou presença depois nesta zona desértica do estado da Califórnia e Tiafoe foi acumulando 'winners'.

Norrie, que teve um desempenho decepcionante, chegou a suas terceiras quartas de final consecutivas em Indian Wells com uma sequência de oito vitórias, na qual conquistou o título do Rio Open, no Brasil, ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz na final.

