Socorristas buscam funcionários presos após explosão em mina na Colômbia

Socorristas corriam contra o tempo nesta quarta-feira para encontrar 10 pessoas presas em uma mina de carvão no centro da Colômbia, depois que uma explosão no local matou 11 funcionários. As chances de encontrar sobreviventes se esgotavam, devido à escassez de oxigênio.

O incidente em Sutatausa ocorreu na noite de ontem, "aparentemente devido ao acúmulo de gás metano", que explodiu em um complexo de sete "túneis interconectados", disse à AFP o prefeito do município, Jaime Arévalo.

"Infelizmente, há 11 mortos e dez pessoas continuam presas. Órgãos de socorro tentam localizar essas pessoas", detalhou Arévalo. O oxigênio está acabando na mina, onde também "começa a aparecer acúmulo de água. Quando ocorreu a explosão, todos os sistemas de bombeamento, drenagem e iluminação entraram em colapso. O resgate é bastante complexo."

Parentes e amigos das vítimas aguardavam notícias desde a madrugada na rodovia adjacente à mina, que está separada do lugar do acidente por arame farpado, observaram jornalistas da AFP. Enquanto isso, uma motobomba extraía água de uma das galerias.

"Aconteceu uma lamentável tragédia na mina de Sutatausa, onde 11 pessoas morreram. Estamos fazendo todos os esforços com o governo de Cundinamarca para resgatar com vida as pessoas soterradas. Um abraço de solidariedade às vítimas e seus familiares", expressou o presidente Gustavo Petro no Twitter.

A explosão ocorreu na noite de terça-feira em um túnel de seis minas legais "que se comunicam entre si", segundo o governador.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou no Twitter que dois trabalhadores foram "resgatados com vida".

Joselito Rodríguez, um sobrevivente de 33 anos, relatou à AFP o momento da explosão: "estava trabalhando normalmente quando senti (o estrondo)", logo "senti como se fosse me afogar e não via nada".

"Graças a Deus estamos bem, mas outros estão sem vida", acrescentou em uma conversa telefônica, depois de ser atendido em um hospital.

Segundo Rodríguez, homens com menos de 40 anos trabalhavam nas minas.

As tragédias mineiras são frequentes na Colômbia, especialmente nas explorações ilegais de Cundinamarca e em outros departamentos do centro e do nordeste do país.

O Ministério de Minas e Energia registrou 1262 acidentes desse tipo desde 2011 até maio de 2022, deixando uma média de 103 mortes anuais.

Os mineiros presos em Sutatausa estão a 900 metros de profundidade, o que dificulta os trabalhos de busca dos mais de 100 socorristas envolvidos, acrescentou o governador.

Imagens divulgadas na imprensa mostram bombeiros e trabalhadores da agência de gestão de desastres operando nas entradas das minas. Ao redor, um grupo de pessoas aguarda, desde a madrugada, informações sobre seus familiares.

Trabalhadores de outras minas próximas chegaram com suas caixas amarelas e lanternas para se somarem aos esforços de resgate.

O acúmulo de gases é o motivo mais comum de acidentes na mineração no maior produtor de carvão da América Latina.

Em junho do ano passado, 15 pessoas morreram por esse motivo em uma mina de carvão localizada no município de Zulia, perto da fronteira com a Venezuela.

Associações denunciam constantemente as más condições dos trabalhadores de empresas nacionais e multinacionais, que chegam a trabalhar sem a proteção adequada e por mais horas do que o que indica a jornada. Pelo menos 130.000 pessoas vivem desta atividade legalmente.

Antes de chegar ao poder, em agosto, Petro já considerava o carvão "um veneno", e propôs aos mineiros que migrem para a agricultura, a produção de energias limpas ou turismo. Petróleo e mineração são os principais produtos de exportação do país.

