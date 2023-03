Rússia facilitará permissões de residência a profissionais da computação devido à escassez no mercado

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (15) que vai facilitar as permissões de residência para cientistas da computação estrangeiros, para aliviar as dificuldades destes profissionais altamente qualificados, muitos dos quais deixaram o país após o início da ofensiva na Ucrânia.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Digital da Rússia, Maskut Shadaiev, "cerca de 100.000" cientistas da computação deixaram o país no ano passado.

"Um cientista da computação estrangeiro que trabalha em uma empresa de informática respeitável, assim como seus familiares (...), têm o direito de obter uma permissão de residência na Federação Russa de forma simplificada", afirmou uma responsável pelo ministério russo do Interior, Irina Volk, em um vídeo postado nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Rússia já foi um país atraente para os cientistas da computação, mas o início da intervenção militar na Ucrânia causou um grande êxodo. A maioria deles se estabeleceu nos países do Cáucaso, como Armênia ou Geórgia, além da Turquia, Sérvia, Israel e Estados Unidos.

Desses países, alguns continuam trabalhando remotamente para empresas russas. Outros o fazem para empresas locais nos respectivos países onde moram.

Paralelamente, diversas empresas estrangeiras de tecnologia, como a americana Apple, deixaram o mercado russo, sob pressão das sanções internacionais adotadas contra Moscou.

Volk indicou nesta quarta-feira que "o prazo para examinar um pedido de permissão de residência é de três meses" para os cientistas da computação que pretendem se instalar na Rússia.

Para isso, bastará que apresentem às autoridades russas um contrato de trabalho válido e as qualificações obtidas no setor, explicou a responsável.

bur/avl/zm/aa

Tags