Roberto Mancini diz que vai convocar ítalo-argentino Mateo Retegui

O técnico da Itália, Roberto Mancini, com problemas no ataque antes dos duelos contra Inglaterra e Malta no início das eliminatórias para a Euro-2024, no final deste mês, anunciou que chamou o ítalo-argentino Mateo Retegui.

O atacante de 23 anos joga no Club Atlético Tigre, de Buenos Aires, emprestado pelo Boca Juniors. Ele é atualmente o artilheiro, com seis gols nas primeiras sete rodadas.

Nascido na Argentina, Retegui tem passaporte italiano devido à origem siciliana de seu avô, disse seu pai à mídia italiana.

O nome de Mateo Retegui circula há semanas na imprensa italiana e Mancini confirmou "já tê-lo convocado" para os jogos contra Inglaterra (23 de março) e Malta (26 de março).

"Nós o acompanhamos há muito tempo. Ele é titular há dois anos no campeonato argentino e tem qualidades que, infelizmente, nos faltam neste momento", explicou durante um programa da DAZN.

"Achávamos que ele não iria querer vir. Pelo contrário, ele disse sim na hora e nós o convocamos", acrescentou Mancini, que vai divulgar a lista completa dos jogadores convocados para os próximos dois jogos do atual campeão europeu na sexta-feira.

A Itália sofre há anos com a escassez de centroavantes artilheiros e depende muito da inspiração de Ciro Immobile da Lazio (que tem 33 anos, 55 jogos pela seleção italiana e 15 gols marcados).

Os outros possíveis 'camisa 9' estão lesionados ou em má fase, alguns sem ser titulares nos seus clubes, como Giacomo Raspadori (23 anos, 17 jogos pela seleção, 5 gols), Andrea Belotti (29 anos, 44 jogos pela seleção, 12 gols) , Gianluca Scamacca (24 anos, 9 jogos pela seleção, sem gols marcados) e Moise Kean (23 anos, 12 jogos pela seleção, 4 gols).

