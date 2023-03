Responsável por atentado contra vice-presidente argentina diz não se arrepender

Fernando Sabag Montiel, o homem que tentou matar em 1º de setembro a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou que agiu sozinho e que não se arrepende, em suas primeiras declarações à imprensa desde a prisão.

"Eu fiz isso sozinho, eles estão inventando uma história, eu agi sozinho", afirmou ele para inocentar a namorada, Brenda Uliarte, 23, também presa pela tentativa de homicídio.

"Brenda Uliarte não teve nada a ver com isso", repetiu em declarações transmitidas na noite de segunda-feira no canal de televisão C5N.

O ataque ocorreu em frente à casa de Kirchner. O responsável se misturou entre um grupo de apoiadores que aguardavam a vice-presidente, oito dias após o Ministério Público ter pedido sua condenação por corrupção.

"Puxei o gatilho e o tiro não saiu, a arma tinha cinco balas", disse Montiel, 35, detido no presídio de Ezeiza, em Buenos Aires.

Ao ser questionado se sente arrependimento da tentativa, o sujeito respondeu com um enfático "não". Ele reforçou, no entanto, que fez "por causa da situação do país".

"Em vez de tirar a trava, imagina o nervosismo de estar em um lugar e de puxar o ferrolho, puxei o trinco para trás e quando apertei o gatilho não saiu porque no meio de tanto tumulto, eu estava nervoso" pela quantidade de pessoas, contou.

A Justiça considerou que o ataque foi planejado por Sabag e Montiel. Nicolás Carrizo, 27, também está preso.

Carrizo é amigo do casal e líder da chamada "banda de los copitos", vendedores ambulantes de algodão-doce, serviço que Sabag e sua namorada declararam exercer.

O caso do ataque contra Kirchner ainda está em fase de investigação antes de ser levado a julgamento.

O procurador do processo, Carlos Rívolo, solicitou novamente perícias sobre o celular de Montiel, cujo conteúdo teria sido apagado por engano nas primeiras manipulações feitas pela polícia.

A vice-presidente pediu que a Justiça investigasse os mandantes do ataque, presumindo que Sabag era um mero executor que recebia ordens.

