Reino Unido não cairá em recessão em 2023, diz ministro das Finanças

O Reino Unido "não estará em recessão técnica este ano", ao contrário das previsões anteriores - afirmou seu ministro das Finanças, Jeremy Hunt, nesta quarta-feira (15), ao apresentar o orçamento no Parlamento.

Hunt também anunciou que as medidas do governo conservador para lidar com o custo de vida vão mobilizar recursos de até 94 bilhões de libras (em torno de US$ 113,5 bilhões) em 2023 e 2024.

Antes de crescer novamente no ano que vem, a economia britânica ainda vai se contrair 0,2%, advertiu o ministro, com base em novas projeções do OBR, órgão público de previsão fiscal.

A definição usual de recessão consiste em pelo menos dois trimestres consecutivos de contração do Produto Interno Bruto (PIB).

Em novembro, o OBR havia estimado que a economia britânica sofreria uma contração de 1,4% este ano.

Em janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que o Reino Unido seria a única grande economia a sofrer uma recessão este ano, com uma previsão de queda de 0,6% do PIB.

O ministro acrescentou que, segundo as previsões do OBR, a inflação, que está minando o poder de compra dos britânicos, passará "de 10,7%, no último trimestre do ano passado, para 2,9%, no final de 2023".

