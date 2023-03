Reino Unido: governo estabelece subsídios para famílias e vê declínio modesto na economia

O governo do Reino Unido, vendo uma perspectiva melhor para sua economia este ano, anunciou nesta quarta-feira, 15, subsídios adicionais para famílias que enfrentam contas de energia mais altas devido à guerra na Ucrânia, maiores gastos com defesa nos próximos anos e apoio financeiro para encorajar os britânicos mais velhos e novos pais a voltarem ao trabalho.

O órgão fiscalizador do orçamento do governo disse hoje que agora espera que a economia encolha 0,2% este ano, em comparação com uma estimativa anterior de um declínio de 1,4%. Provavelmente também evitará uma recessão técnica - dois trimestres de declínio consecutivo. Também espera-se que a inflação anual no Reino Unido desacelere para 2,9% até o final do ano, dos cerca de 10% atualmente, de acordo com estimativas do Escritório de Responsabilidade Orçamentária.

Em um discurso aos legisladores, o chefe do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, reivindicou algum crédito pela perspectiva melhorada e disse que o governo prosseguiria com os aumentos planejados nos impostos sobre lucros e salários das empresas que, segundo ele, eram necessários para reduzir as dívidas do governo após uma grande crise durante a pandemia de covid-19.

Hunt disse que o governo continuará a limitar a conta anual média de energia doméstica em 2.500 libras até junho, tendo planejado anteriormente aumentar o limite para 3.000 libras. Mesmo com esse impulso, o custo total do limite será muito menor do que o governo esperava, refletindo a forte queda nos preços do gás natural desde o anúncio de novembro.

