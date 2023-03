Napoli vence Eintracht Frankfurt (3-0) e vai às quartas da Champions

O Napoli se classificou pela primeira vez em sua história às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao vencer com tranquilidade o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas do torneio.

Depois de vencer por 2 a 0 na ida jogando na Alemanha, o time napolitano estava a um passo de garantir a classificação e a partida no estádio Diego Maradona foi protocolar, coroada com dois gols do nigeriano Victor Osimhen (45'+2, 53) e um do polonês Piotr Zielinski (64').

