"Não é provável, mas é possível" passar às quartas da Champions, diz Klopp

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, admitiu nesta terça-feira que "não é provável, mas sim possível" superar as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, após a derrota dos 'Reds' por 5 a 2 no jogo de ida.

"Embora só exista 1% de probabilidade, gostaria de tentar, então estamos aqui para jogar contra um adversário muito forte e tentar vencer", disse Klopp em entrevista coletiva prévia ao jogo de volta no Santiago Bernabéu.

"É possível, não provável, mas possível e vamos ver o que acontece", acrescentou o técnico do Liverpool, que reconhece que sua equipe terá que fazer uma grande partida para passar de fase.

"É difícil, evidentemente, porque não estamos em uma situação muito boa, mas desejamos jogar este jogo", afirmou o treinador alemão.

"Está claro que não estamos dizendo ao Madrid 'cuidado, que estamos aqui', essa não e a situação, mas estamos aqui para tentar ganhar o jogo", continuou.

Para isso, "teremos que jogar extremamente bem, um jogo normal ou bom não será o bastante. Teremos que dar o máximo a amanhã e é isso o que tentaremos fazer", disse Klopp.

O treinador acredita que o Liverpool não deve mudar sua postura em relação ao jogo de ida em Anfield, já que "não vejo um problema com nosso plano tático. Simplesmente não defendemos bem o bastante os contra-ataques no segundo tempo".

Na quarta-feira, "teremos que estar muito ativos com e sem a bola. Temos que pressionar muito bem no meio de campo. Temos que atacar e tentar evitar os contra-ataques", explicou.

