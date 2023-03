Inter de Milão resiste ao Porto (0-0) fora de casa e vai às quartas da Champions

A Inter de Milão arrancou nesta terça-feira fora de casa o empate (0-0) que precisava diante do Porto para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões, graças à vitória (1-0) obtida no estádio Giuseppe Meazza, no jogo de ida.

O Porto dominou a partida inteira e teve várias chances de ao menos levar o duelo para a prorrogação, mas os italianos defenderam bem e conseguiram garantir a vaga entre os oito melhores times da Europa.

