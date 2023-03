Fifa opta por formato de 12 grupos com 4 equipes para Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, terá uma primeira fase com 12 grupos de quatro seleções cada um, anunciou nesta terça-feira a Fifa.

Esta decisão, "que limita o risco de combinação de resultados e garante que todas as equipes joguem pelo menos três partidas", aumentará o número de jogos do torneio de 64 para 104.

Os confrontos eliminatórios começarão a partir da fase de 16 avos de final, à qual chegarão os dois primeiros colocados de cada chave e "os oito melhores terceiros", explicou a Fifa em um comunicado.

Este formato significa, além disso, que os finalistas disputarão um total de oito partidas, ao invés de sete.

Pensado em 2017, o aumento do número de participantes do Mundial de 32 para 48 países obrigava uma adaptação do formato vigente desde 1998, com uma primeira fase composta por oito grupos de quatro equipes e os dois primeiros de cada chave classificados para as oitavas de final.

A Fifa pensou em um primeiro momento em um formato com 16 grupos de três seleções, com os dois primeiros classificados para a fase de 16 avos, deixando a competição com 80 jogos no total.

Mas esta fórmula, incomum no futebol, onde são habituais as disputas com grupos de quatro equipes, tinha uma dificuldade: o risco de pactos entre adversários antes do terceiro jogo, o que levou a Fifa a pensar na realização de prorrogações e inclusive disputas de pênaltis para evitar os empates.

No entanto, a entidade mudou de opinião após a experiência no Mundial do Catar, onde a última rodada da primeira fase teve muita emoção e suspense, particularmente no Grupo E, no qual cada uma das seleções (Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica) esteve virtualmente classificada para as oitavas ao longo dos 90 minutos.

