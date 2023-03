Exército do Níger mata 30 'terroristas' nigerianos do Boko Haram

O exército do Níger matou na semana passada "cerca de 30 terroristas" do grupo jihadista Boko Haram e deteve 960 pessoas, entre mulheres e crianças, que fugiram da Nigéria - disseram fontes oficiais à AFP nesta quarta-feira (15).

Um reconhecimento aéreo militar permitiu observar, em 7 de março, "um movimento em massa de indivíduos" que margeavam o rio Komadugu Yobé - que delimita a fronteira entre o Níger e a Nigéria - em direção ao lago Chade, informou a televisão pública Télé Sahel na noite de ontem.

A televisão capturou imagens aéreas de colunas de pessoas caminhando no monte, ou atravessando o rio a nado. As imagens foram reproduzidas nesta quarta-feira nos sites do Ministério da Defesa e da Presidência do Níger.

Segundo essas informações, eles eram membros do Boko Haram procedentes da floresta de Sambissa, no nordeste da Nigéria. Estariam seguindo para as ilhas do lago Chade para fugir dos violentos combates com seus rivais do Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap).

