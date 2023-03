Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje os resultados do 8° "Estudo anual do estado da produção inteligente." O estudo global entrevistou mais de 1.350 fabricantes em 13 dos principais países produtores.

O relatório deste ano revela o foco no crescimento lucrativo sem sacrificar a qualidade, ênfase no acesso ao verdadeiro potencial dos dados e no aumento da adoção de tecnologia para criar resiliência, permitir agilidade, aumentar a sustentabilidade e enfrentar os desafios da força de trabalho.

As principais descobertas globais incluem:

-- O dobro de fabricantes acreditam que sua organização carece da tecnologia necessária para superar a concorrência, em comparação com 2022

-- 4 em cada 5 fabricantes ainda carecem de uma solução completa de planejamento da cadeia de fornecimento.

-- Os riscos de cibersegurança são os maiores obstáculos que os entrevistados procuram mitigar com iniciativas de produção inteligente.

-- 45% dos fabricantes citam "melhorar a qualidade" como o principal resultado positivo que desejam alcançar com iniciativas de produção inteligente.

-- 89% dos fabricantes planejam manter ou aumentar o emprego devido à adoção da tecnologia. Além disso, 36% dos entrevistados acreditam que serão capazes de redirecionar os funcionários existentes devido ao uso crescente de tecnologia.

-- Dos 95% dos fabricantes que têm políticas ESG formais ou informais, 42% citam "melhorar a eficiência" como o principal fator impulsionador para a adoção de iniciativas ESG.

"Os fabricantes continuam buscando oportunidades de crescimento lucrativo, mas estão percebendo que a incerteza na disponibilidade da força de trabalho está afetando a qualidade, juntamente com sua capacidade de atender às crescentes necessidades dos clientes", disse Veena Lakkundi, vice-presidente sênior de estratégia e desenvolvimento corporativo da Rockwell Automation. "A pesquisa descobriu que a tecnologia de produção inteligente está permitindo que fabricantes de todos os tamanhos otimizem soluções mais resilientes, ágeis e sustentáveis que aceleram a transformação. Se aprendemos alguma coisa com a história, é que as organizações que investem em inovação, com tendência para a ação, em tempos de incerteza podem superar os concorrentes."

Com base nos resultados da pesquisa, a tecnologia é essencial para mitigar riscos e proporcionar crescimento. No entanto, para um terço dos fabricantes, a variedade de sistemas e plataformas disponíveis está levando à "paralisia tecnológica" - uma incapacidade de decidir entre as soluções.

Os fabricantes podem superar essa indecisão escolhendo um parceiro com conhecimento e experiência relevantes no setor, que possam aconselhá-los e orientá-los na implementação de uma solução adequada à finalidade a que se destina para alcançar os resultados desejados.

"Na Rockwell, combinamos o poder de nosso portfólio de soluções do setor com nosso ecossistema de parceiros incomparável para servir como um consultor confiável para empresas líderes em todo o mundo", disse Lakkundi. "Como somos a maior empresa focada exclusivamente em automação industrial e transformação digital, trabalhamos para simplificar o complexo e atender as empresas onde elas estão em suas jornadas."

As conclusões completas do relatório podem ser encontradas aqui.

Metodologia

Este relatório analisou o feedback de 1.353 entrevistados de 13 dos principais países fabricantes com funções de gerenciamento até o C-suite e foi realizado em associação com a Sapio Research e a Plex Systems. A pesquisa abrangeu indústrias discretas, de processo e híbridas, em uma distribuição equilibrada de tamanhos de empresas com receitas variando de US$ 10 milhões até mais de US$ 10 bilhões, oferecendo uma ampla variedade de perspectivas de negócios de manufatura.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

