Comunicado do Business Wire :Financial Sector Conference

A segunda edição da Conferência do Setor Financeiro (FSC 2023, Financial Sector Conference) foi aberta hoje em Riad, dando as boas-vindas a mais de 3.000 participantes do mundo inteiro para discutir o caminho a seguir para a comunidade financeira global no âmbito do tema da conferência de "Perspectivas Financeiras Promissoras".

Saudi Minister of Finance HE Mohammed Al-Jadaan addresses delegates at opening of Financial Sector Conference in Riyadh, Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Ao dar as boas-vindas aos delegados da conferência, o Ministro das Finanças saudita, HE Mohammed Al-Jadaan, disse: "Tenho certeza de que esta conferência será uma oportunidade para a construção de experiências e compartilhamento de ideias para enfrentar a economia global que está cheia de desafios e oportunidades, ajudando o setor financeiro global a se fortalecer e ser mais influente e resiliente".

A conferência foi aberta com um poderoso painel de discussão que examinou as opções estratégicas para o setor financeiro à luz das desafiadoras circunstâncias econômicas globais. O presidente do Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, disse ao público: "Está claro que, nos últimos 10 a 15 anos, as mudanças geopolíticas massivas que vimos estão gerando novas oportunidades econômicas em lugares como o Oriente Médio, que está se tornando um centro global vibrante, juntamente com lugares como a China e a Índia."

Ao comentar sobre as oportunidades emergentes na Arábia Saudita, o presidente e CEO (diretor executivo) da State Street, Ronald O'Hanley, acrescentou: "Para os investidores, este é claramente um momento muito atraente para se estar aqui, com uma economia forte e um governo que está comprometido com a transição e que está sendo capacitado por uma força de trabalho bem-educada. Há oportunidades de investimentos claras em energia, renováveis, no turismo e para se beneficiar do crescimento da economia de consumo".

HE Eng. Khalid Al Falih, Ministro de Investimentos da Arábia Saudita, disse: "Estamos agora a meio caminho da implementação da Visão 2030 que triplicará a escala da economia; estamos à frente da programação, mas sabemos que não podemos ser complacentes. Uma das maiores mudanças emergentes é que no passado, éramos vistos como uma fonte de capital, mas hoje isso está mudando e estamos incentivando a comunidade financeira a estar ciente das oportunidades; nosso objetivo é atrair mais capital e parceiros internacionais."

Alexandre Fleury, codiretor de Atividades de Mercado, Societe Generale, disse na conferência: "A Visão 2030 é extraordinária e uma conquista incrível. Mas o mundo ainda não percebeu direito o que está acontecendo na Arábia Saudita, mas em breve, os investidores não terão escolha a não ser investir aqui. Os investidores globais têm que fazer parte da Visão 2030."

Olhando para a situação econômica global, Seth Carpenter, economista-chefe global, Morgan Stanley, disse: "Como Morgan Stanley, estamos muito otimistas em relação à Ásia, especificamente a China, o Japão, a Índia e a Arábia Saudita. O crescimento mais fraco ocorre na Europa e nos EUA, embora o desempenho econômico seja alto. O dilema dos bancos centrais é o quanto devemos aumentar as taxas de juros para diminuir a inflação, e julgar exatamente o quanto é preciso para desacelerar as coisas sem causar uma recessão".

